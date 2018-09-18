Основные работы по ЛРТ завершатся к концу 2019 года – Султанов

Основные работы по строительству ЛРТ в Астане будут завершены к концу 2019 года, сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства аким города Бахыт Султанов. А ввод легкорельсового транспорта запланирован 2020 год. Отметим, что в конце июня текущего года срок ввода в эксплуатацию ЛРТ был сдвинут с 2019 на 2021 год.

«По плану ЛРТ мы должны закончить основную работу к концу 2019 года. То есть постройка всех конструкций и верхних строений путей. И начать тестировать. Уже запустить подвижные составы. Понятно, что потребуется еще время для инсталляции, тестирования. Но основную работу мы до конца 2019 года должны провести», - сообщил Султанов.

Он подчеркнул, что это «достаточно трудная задача», и сегодня акимат проводит соответствующую работу со своими партнерами, чтобы «нагнать и ускорить процессы».

«То есть в 2020 году он будет запущен?», - поинтересовались журналисты.

«Мы планируем, что к 2020 году. Перед нами такая задача стоит, я, конечно же, обязан ее выполнить», - резюмировал аким города.

Напомним, что изначально ЛРТ планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако в конце июня текущего года вице-министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что этот срок сдвигается на 2021 год.

«В настоящее время в Астане городским акиматом совместно с китайским консорциумом реализуется проект LRT (легкорельсового транспорта) со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году», - сообщил Даленов, рассказывая о ходе реализации межрегионального плана мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года.