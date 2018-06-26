Проект ЛРТ в Астане будет реализован в 2021 году

Легкорельсовый транспорт в Астане будет введен в эксплуатацию в 2021 году, сообщил в ходе заседания правительства вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В настоящее время в Астане городским акиматом совместно с китайским консорциумом реализуется проект LRT (легкорельсового транспорта) со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году», - сообщил Даленов, рассказывая о ходе реализации межрегионального плана мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года.

Отметим, ранее сообщалось, что LRT в столице введут в эксплуатацию в 2019 году.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек добавил, что на реализацию проекта LRT в 2018-2019 годах предусмотрены 16,2 млрд тенге. Он также пояснил, что на сегодняшний день компанией «China Railway No.2 Engineering Group Co., Ltd» проводятся мероприятия по устройству свайных фундаментов, опор эстакады. На объектах строительства по всей линии задействовано 121 единица тяжелой техники и 2 262 работника.