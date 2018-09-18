Султанов о плюсах быть акимом: «Больше находишься на свежем воздухе»

«Рабочий день начинается с обхода. Один из плюсов акима – больше находишься на свежем воздухе. Потому что нужно больше осматривать объекты жизнедеятельности столицы», - рассказал Султанов журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства.

Он напомнил, что сегодня ровно неделя, как он находится на посту главы города.

«Я уже объехал, вы видели, транспортную подготовку, осмотрел подготовку к зиме, к отопительному сезону, мы уже начали осматривать ряд вопросов благоустройства дворов. И здесь важно, что нужно двигаться и обратить внимание на окраины и на въездные группы столицы… Отношение к столице, как и к театру, начинается с вешалки, со входа – поэтому это не только аэропорт и вокзалы, но это и окраины города, и те трассы, которые являются воротами», - подчеркнул Султанов.

Говоря о том, кем быть «приятнее» – акимом или министром – Султанов заявил, что политик должен проходить разные стадии, «как практические, так и теоретические».

«Для меня практическая работа – это очень интересно. Я думаю, что я постараюсь вложить те знания, которые я получил, тот опыт, тот авторитет я максимально вложу в новые практические возможности», - пообещал новый аким.

Вместе с тем он рассказал, каким должен быть министр финансов, новый в том числе.

«Новому министру финансов, конечно же, мудрости. Потому что сегодня очень много требований, очень много вызовов, которые мы видим, которые приходят из вне, и много задач стоит по развитию нашей страны. Поэтому министр финансов всегда должен быть взвешенным, и в первую очередь он должен в себя впитывать, с одной стороны и вредность, и жадность, и в то же время дальновидность для того, чтобы создавать условия для развития финансового развития страны. То есть любая система государственных финансов – это как система кровообращения. Поэтому эта функция очень важна», - сказал Султанов.

Напомним, экс-министр финансов Бахыт Султанов был назначен на пост акима Астаны 11 сентября.