По его словам, США понесли слишком большие потери в этом регионе
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Трамп назвал ошибкой США ввод войск на Ближний Восток
Фото Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал самой большой ошибкой в истории страны решение экс-президента Джорджа Буша-младшего ввести войска на Ближний Восток, пишет газета «Известия».

«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны, - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем. Хоть Обама и совершил ошибку [приняв решение о выводе войск], но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой», - сказал Трамп в интервью телеканалу Hill TV.

Он пояснил, что США понесли слишком большие потери в этом регионе, как финансовые, так и человеческие. «Соединенные Штаты потратили $7 трлн на Ближний Восток. $7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», - сказал он.

Между тем по данным Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.

США ввели войска на Ближний Восток в 2001 году после теракта 11 сентября. Тогдашний президент Джордж Буш-младший поставил целью «за несколько месяцев» уничтожить террористическую группировку «Аль-Каида», однако операция растянулась на долгие годы.

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