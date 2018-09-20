Трамп назвал ошибкой США ввод войск на Ближний Восток

«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны, - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем. Хоть Обама и совершил ошибку [приняв решение о выводе войск], но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой», - сказал Трамп в интервью телеканалу Hill TV.

Он пояснил, что США понесли слишком большие потери в этом регионе, как финансовые, так и человеческие. «Соединенные Штаты потратили $7 трлн на Ближний Восток. $7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», - сказал он.

Между тем по данным Пентагона, Вашингтон потратил на операции в Ираке, Афганистане и Сирии $1,52 трлн.

США ввели войска на Ближний Восток в 2001 году после теракта 11 сентября. Тогдашний президент Джордж Буш-младший поставил целью «за несколько месяцев» уничтожить террористическую группировку «Аль-Каида», однако операция растянулась на долгие годы.