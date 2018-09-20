Власти Шымкента пообещали не допустить дальнейшего подорожания хлеба

Акимат Шымкента проводит ежедневный мониторинг цен хлеб и не допустит ее дальнейшего повышения, сообщила пресс-служба городского акимата.

«После ряда переговоров с представителями Ассоциации хлебопекарей была достигнута договоренность о приведение стоимости хлеба в соответствии с калькуляцией. Сейчас стоимость одной булки в Шымкенте составляет 60 тенге. Добавлю, со стороны акимата проводится ежедневный мониторинг цен на этот социальный продукт. Иными словами, акимат не допустит дальнейшего повышения цены на хлеб», - заявил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Асет Абдраханов.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте значительно повысилась цена на хлеб. По словам предпринимателей, из-за неурожая зерновых подорожала мука.