Сейчас достигнута договоренность о цене на хлеб в 60 тенге
  • 180
Власти Шымкента пообещали не допустить дальнейшего подорожания хлеба
фото с сайта alau.kz

Акимат Шымкента проводит ежедневный мониторинг цен хлеб и не допустит ее дальнейшего повышения, сообщила пресс-служба городского акимата.

«После ряда переговоров с представителями Ассоциации хлебопекарей была достигнута договоренность о приведение стоимости хлеба в соответствии с калькуляцией. Сейчас стоимость одной булки в Шымкенте составляет 60 тенге. Добавлю, со стороны акимата проводится ежедневный мониторинг цен на этот социальный продукт. Иными словами, акимат не допустит дальнейшего повышения цены на хлеб», - заявил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Асет Абдраханов.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте значительно повысилась цена на хлеб. По словам предпринимателей, из-за неурожая зерновых подорожала мука.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В ЕАЭС обсуждают механизм коллективных ответных мер на санкции третьих стран
Новости
Касымов прокомментировал вопрос о своей отставке
Новости
Джакишеву отказали в просьбе поехать на похороны матери
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
Нацбанк лишил лицензии Банк Астаны
Новости
Сенаторы о накопительной пенсии: «Мы сами под себя закладываем бомбу»