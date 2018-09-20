В Шымкенте значительно подорожал хлеб

В Шымкенте существенно подорожали хлебобулочные изделия. Если раньше заводской хлеб в магазинах стоил 50 тенге, то за неделю его цена резко поднялась до 60, а местами до 65 тенге, сообщает Sputnik Казахстан .

Цены на хлеб повысили из-за удорожания муки, которая, в свою очередь, подорожала, по словам предпринимателей, по причине неурожая зерновых.

«Себестоимость хлеба складывается из разных составляющих. На сегодня резко в цене поднялась мука, выросли тарифы на газ, воду, электроэнергию, цена на бензин тоже подскочила... Главное — рост стоимости муки, которую мы покупаем у северных регионов. Мешок 50 кг стоил 3100 тенге, а сейчас 3900. Вот отсюда и подорожание хлеба. Такая ситуация наблюдается не в первый раз. И если раньше помогало государство — выделяло субсидии, то в 2016 году дотации отменили. Стоимость буханки сдерживали еще два года. В этом уже не смогли», - пояснил председатель ассоциации хлебопеков «Нан» Абдумалик Комекбаев.

Между тем сообщается, что повысить цены на хлеб, которая не менялась уже два года, намерены производители в Уральске. В хлебопекарнях города заявляют, что в октябре цена на хлеб может вырасти из-за подорожания муки, масла и коммунальных услуг. Как поясняется, закупленной ранее по цене 66 тенге за килограмм муки хватит лишь до октября. Сейчас она стоит 95 тенге за килограмм. Однако в управлении сельского хозяйства Западно-Казахстанской области считают, что предпосылок к повышению цены нет – урожай зерновых был достаточным, чтобы покрыть потребности региона и даже отправить на экспорт. При этом чиновники пригрозили хлебопекарням проверками и наказанием в случае завышения цен на хлеб.