Цифровизация машиностроения снизит себестоимость продукции на 20% - Касымбек

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на VI Форуме машиностроителей, назвал новым фактором дальнейшего развития машиностроения цифровизацию производств и технологическую модернизацию. По его словам, это позволит повысить эффективность производства и снизить себестоимость продукции.

«В текущем году министерством реализуется проект по внедрению элементов Индустрии 4.0 на отдельных частных предприятиях для выработки соответствующих дополнительных мер господдержки. Нами отобраны 7 модельных цифровых фабрик, в том числе 3 предприятия машиностроения. Это АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «Алматинский вентиляторный завод» и ТОО «Карлскрона» (насосное оборудование и запорная арматура). На данных предприятиях проведен технологический аудит, по результатам которого утверждены дорожные карты по цифровизации и начата их реализация», - рассказал Касымбек.

«Мы ожидаем, что внедрение цифровых технологий повысит эффективность производства и снизит себестоимость производимой продукции ориентировочно на 20%», - добавил он.

При этом Касымбек подчеркнул, что тут важна «заинтересованность самих предприятий в повышении своей конкурентоспособности за счет внедрения цифровых технологий». «Это требует пересмотра дальнейшей стратегии развития бизнеса. Идет смещение от массового производства в сторону кастомизации спроса. Гибкость и быстрая адаптация к требованиям времени становятся основным фактором», - указал он.

Говоря о проекте Комплексного плана развития машиностроения на 2019-2030 годы, разработанном министерством совместно с Союзом машиностроителей Казахстана, министр отметил, что он направлен на «повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения, обеспечение внутреннего рынка продукцией казахстанского производства, повышение уровня экспорта».

«Планом предусмотрены как финансовые, включая фискальные, так и нефинансовые меры поддержки. Вместе с тем ожидается, что взамен поддержки бизнес возьмет на себя обязательства по достижению определенных показателей, таких как локализация, экспорт, производительность.

Предприятиям, которые намерены повышать производительность, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентоспособную продукцию и завоёвывать глобальные рынки, будет оказано всестороннее содействие», - сказал Касымбек, добавив, что сегодня план будет обсуждаться с представителями государственных органов, институтов развития и бизнеса на панельной дискуссии форума.

«Отрасль машиностроения имеет довольно значительный мультипликативный эффект отдачи – один вложенный тенге в отрасль может иметь отдачу в десятки и более раз. Мы надеемся, что в условиях успешного сотрудничества государства и бизнеса, будут реализованы запланированные задачи, и машиностроение Казахстана получит новую динамику развития», - заключил он.