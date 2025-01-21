45 бизнесменов отказались от участия в экологической программе из-за акиматов – Нысанбаев

Министерство экологии и природных ресурсов сформировало предварительный пул из 94 проектов по закупу специализированной техники и сортировке и переработке твердых бытовых отходов. Однако, как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Нысанбаев, 45 субъектов бизнеса отказались от участия в программе из-за слабой работы акиматов.

«Министерством на основе предложений акиматов был сформирован предварительный пул из 94 проектов на сумму 232 млрд тенге, финансируемые за счет утильсбора. На текущую дату из заявленных 94 проектов 45 субъекта бизнеса отказались от участия в программе», - сказал Нысанбаев.

Министр отметил, что акиматы регионов «слабо проводят работу по сопровождению проектов». Он убежден, что в ходе проработки каждого проекта при должном уровне сроки подачи документов и их согласование можно значительно сократить. Поэтому, подчеркнул Нысанбаев, акиматам следует пересмотреть подходы к реализации проектов.

Вместе с тем для увеличения мощностей по сортировке и переработке ТБО министерство совместно с акиматами параллельно формировали дополнительный пул проектов.

«На сегодня министерством рассмотрены представленные акиматами 65 проектов на общую сумму 307 млрд тенге, из них 41 проект по переработке отходов», - сообщил глава Минэкологии.

Общая мощность предприятий по сортировке составит 2,2 млн тонн в год, по переработке – 1,1 млн тонн в год. На эти проекты планируется привлечь 54,6 млрд тенге частных инвестиций.