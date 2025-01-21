45 бизнесменов отказались от участия в экологической программе из-за акиматов – Нысанбаев

В предварительном пуле было 94 проекта
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министерство экологии и природных ресурсов сформировало предварительный пул из 94 проектов по закупу специализированной техники и сортировке и переработке твердых бытовых отходов. Однако, как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Нысанбаев, 45 субъектов бизнеса отказались от участия в программе из-за слабой работы акиматов.
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