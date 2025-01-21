Систему мониторинга качества воздуха установят в Усть-Каменогорске

Акимат Восточно-Казахстанской области принял решение установить в Усть-Каменогорске систему мониторинга качества воздуха. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава региона Ермек Кошербаев, это позволит получить в динамике четкую картину экологической ситуации.

«Мы приняли решение о том, что в городе будет установлена система (мониторинга – В.) окружающего бассейна, по всему городу. И в течение определенного времени мы получим четкую динамику и четкие данные о том, что же все-таки у нас происходит», - заявил Кошербаев.

Он отметил, что повлиять на климат или перенести предприятия в другие места невозможно, однако акимат должен продолжить работу с предприятиями, чтобы те устанавливали современные системы мониторинга, контроля и предотвращения уменьшения выбросов.

Сейчас, по словам Кошербаева, промышленные предприятия, которые находятся в черте города, ежегодно в воздух выбрасывают около 49 тыс. тонн отходов. Из них на «Казцинк» приходится 23 тыс. тонн, на ТЭЦ Усть-Каменогорска – около 14 тыс. тонн.

В то же время аким признал, что конкретные меры по улучшению качества воздуха не принимались.

«Мы собираем около 4 млрд тенге за счет средств от эмиссии предприятий. Ранее эти деньги, наверное, растворялись в общем количестве мероприятий, и конкретно каких-то действий именно за счет этих средств по улучшению качества атмосферного воздуха в Усть-Каменогорска не предпринималось», - констатировал он.

Теперь же власти намерены направлять эти деньги напрямую на мероприятия по улучшению качества воздуха, причем, пообещал аким, к этому будут привлекать общественность.

«Вместе с общественностью мы как раз определим, где нужно будет ставить все эти необходимые приборы. Сегодня из 22 предприятий, требующих установки датчиков, на семи крупных предприятиях эти датчики внедрены», - сообщил глава региона, добавив, что те предприятия, которые не внедрили датчики контроля за выбросами, должны установить их в ближайшее время, в противном случае акимат будет обращаться в суд.