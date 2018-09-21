Спикер сената назвал преступления, за которые нужно ужесточить ответственность

Председателя сената парламента Касым-Жомарт Токаева на правительственном часе по вопросам совершенствования законотворческого процесса перечислил преступления, за которые нужно ужесточать ответственность.

«По одним направлениям мы идем в сторону ужесточения, в других сферах увлекаемся либерализацией. Свод казахстанских законов таким образом лишается внутренней логической взаимосвязи, правовые установления только отдаляют от искомой цели – законопослушания, уважения к закону, снижения правонарушений. Между тем рост правонарушений против половой неприкосновенности, в сфере оборота наркотических средств, скотокрадства, а также многочисленные нарушения правил дорожного движения со смертельными исходами диктуют острую необходимость ужесточения ответственности за их совершение», - сказал Токаев.

Он добавил, что «подобного рода преступления находятся в центре бурных дискуссий в обществе».

«Мягкие наказания или вовсе уход от уголовной ответственности путем медиации вызывают справедливое возмущение граждан, которые правильно ставят вопрос о чрезмерном увлечении и парламента, и правительства гуманизацией законодательства в случаях, когда такой подход идет во вред интересам государства. Просим правительство обратить самое серьезное внимание на этот вопрос», - сказал он.