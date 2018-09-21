Казахстан намерен увеличить поставки в Узбекистан кондитерских изделий и лекарств

Казахстан готов поставлять в Узбекистан новые виды продукции и намерен увеличить поставку в таких товаров, как металлические трубы, прокаты железной стали, кондитерские изделия, лекарственные средства, аккумуляторы, трансформаторы и другое, заявил директор департамента стран СНГ министерства иностранных дел РК Валихан Туреханов на правчасе в сенате в пятницу.

«Мы готовы поставлять совершенно новые виды продукции и имеем возможность увеличивать поставку в Узбекистан таких товаров, как металлические трубы, прокаты железной стали, кондитерские изделия, лекарственные средства, аккумуляторы, трансформаторы и другое. В данном ключе позитивным шагом в строну активизации торгового сотрудничества стало решение Узбекистана о снижении акцизов на многие виды импортируемых товаров», - сказал Туреханов.

Он добавил, что также страна «твердо намерена в дальнейшем сконцентрировать усилия на создание максимально благоприятных условий для увеличения взаимной торговли».

«Сегодня в Казахстане успешно осуществляют свою деятельность порядка 1 тыс. компаний с участием узбекского капитала. Уже существуют положительные примеры эффективной производственной кооперации между предприятиями наших стран. В частности, на производственных мощностях ТОО «Сарыарка автопром» производится сборка узбекских автомобилей марки (Ravon), также существует взаимная заинтересованность по реализации совместных проектов по сборке сельскохозяйственной техники, выпуску удобрений, лакокрасочных материалов, мебельной продукции, электротехнических приборов и строительных материалов», - перечислил он.

Он также отметил важность казахстанско-узбекского делового совета, первое заседание которого состоялось в мае этого года в Шымкенте. «На бизнес-форуме в Шымкенте было заключено 28 договоров с общей суммой около $3 млрд. Это перспективные проекты, которые в будущем могут быть реализованы», - сказал Туреханов.

Он добавил, что по направлению инвестиционного сотрудничества между странами за последние правительством Казахстана ведется работа по поиску и изучению перспективных проектов.

«Приоритетными, на наш взгляд, видятся такие направления как машиностроение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство. Активно развивается приграничная торговля, увеличивается количество взаимных визитов между областями администрациями двух стран. Планируется проведение первого в истории двусторонних отношений казахстанско-узбекского форума межрегионального сотрудничества 16 ноября», - сказал он.

Также, по его словам, прорабатывается вопрос открытия новых автобусных рейсов, а в следующем году будет проведен в год Казахстана в Узбекистане.

По информации Туреханова, по итогам 7 месяцев этого года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 37% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил $1,4 млн.

«Такая динамика роста позволит уверенно достичь поставленной главами наших государств задачи по увеличению объема торговли в $5 млрд к 2020 году», - считает он.