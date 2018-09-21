Китайская сторона выразила негодование и призвал Вашингтон «исправить ошибку»
  • 189
Китай призвал США отменить новые санкции
фото с сайта eadaily.com

Китай высказался по поводу введенных США санкций за продолжение военного сотрудничества КНР с Россией, пишет газета «Коммерсантъ».

«Китайская сторона выражает сильное негодование по поводу необоснованных практик США», - заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан и призвал Вашингтон «исправить ошибку», отменив ограничительные меры.

В МИД Китая подчеркнули, что подобные действия Вашингтона серьезно подрывают отношения между странами, в том числе военные связи, и нарушают нормы международного права. При этом в ведомстве отметили, что российско-китайское сотрудничество осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Напомним, накануне США ввели санкции против китайского Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу в связи с покупкой Китаем истребителей компании «Сухой» и систем С-400.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В ЕАЭС обсуждают механизм коллективных ответных мер на санкции третьих стран
Новости
Касымов прокомментировал вопрос о своей отставке
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
Джакишеву отказали в просьбе поехать на похороны матери
Новости
Нацбанк лишил лицензии Банк Астаны
Новости
Новые ставки вознаграждения по депозитам вводятся с 1 октября