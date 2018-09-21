Китай призвал США отменить новые санкции

«Китайская сторона выражает сильное негодование по поводу необоснованных практик США», - заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан и призвал Вашингтон «исправить ошибку», отменив ограничительные меры.

В МИД Китая подчеркнули, что подобные действия Вашингтона серьезно подрывают отношения между странами, в том числе военные связи, и нарушают нормы международного права. При этом в ведомстве отметили, что российско-китайское сотрудничество осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Напомним, накануне США ввели санкции против китайского Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу в связи с покупкой Китаем истребителей компании «Сухой» и систем С-400.