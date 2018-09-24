Нефть останется крупнейшим источником энергии до 2040 года – ОПЕК

Организация стран экспортеров нефти прогнозирует, что нефть будет оставаться крупнейшим источником энергии до 2040 года, при этом ее доля в добыче будет почти на 28% выше доли газа и угля.

Как отмечается, несмотря на относительно низкие темпы роста спроса (особенно для угля и нефти), ожидается, что ископаемое топливо останется доминирующим компонентом глобального энергетического баланса с долей 75% в 2040 году, хотя и сократится на 6 процентных пунктов с 2015 года.

Между тем спрос на газ, по прогнозам ОПЕК, увеличится почти на 32 млн баррелей в день в период с 2015 по 2040 годы. Среднегодовой темп роста составит 1,7%. Спрос на уголь будет самым низким – всего на 0,2% в год.

Рост спроса нефти в долгосрочной перспективе увеличится до 111,7 млн баррелей в день в 2040 году. При этом страной с наибольшим спросом на нефть станет Индия.

Как ожидается, спрос на нефть на глобальном уровне будет расти в течение среднесрочного периода здоровыми темпами до уровня 104,5 млн баррелей в день к 2023 году, что на 7,3 млн баррелей в день выше уровня 2017 года и представляет собой среднегодовой прирост в 1,2 млн баррелей в день.

Как прогнозирует ОПЕК, спрос на нефть со стороны развивающихся стран будет расти относительно стабильными темпами – около 1,1 млн баррелей в день каждый год в среднесрочной перспективе, за исключением 2020 года.

Однако ОПЕК отмечает, что в странах ОЭСР ожидается снижение спроса на нефть, чтобы сгладить структуру спроса в Евразии, что резко контрастирует с растущим спросом в развивающихся странах. Ожидается, что благодаря росту высоким темпам роста населения и более сильному потенциалу экономического роста спрос на нефть в развивающихся странах увеличится с 44,4 млн баррелей в день в 2017 году до 66,6 млн баррелей в день 2040 году.

Указывается, что в течение прогнозируемого периода Индия, по прогнозам, станет страной с наибольшим спросом на нефть – в 5,8 млн баррелей в день. Однако общий спрос будет по-прежнему намного ниже уровня Китая.

Между тем прогнозируется, что США обгонят Россию по добыче нефти уже в этом году. В частности ожидается, что в этом и следующим году Россия продолжит добывать 10,3 млн баррелей в сутки, а нефтедобыча США в 2018 году составит 10,5 млн баррелей в сутки, а через год – 11,5 млн баррелей в сутки.

ОПЕК также прогнозирует, что на Кашагане продолжат наращивать производство, но в долгосрочной перспективе расширения производства пока предполагается из-за высоких затрат и технических проблем.