Стоимость авиабилетов в Казахстане снизится – МИР

В следующем году министерство по инвестициям и развитию ожидает снижение цен на авиабилеты. Правда на сколько, вице-министр Тимур Токтабаев ответить депутатам не смог.

Тему высокой стоимости авиабилетов поднял депутат мажилиса Шавкат Утемисов во время правительственного часа, посвященного развитию туризма. По его словам, этот фактор является «большим барьером» для развития отрасли.

«Для российских туристов стоимость билета из Москвы в Астаны составляет 20 тыс. рублей, а из Амстердама в Москву – 12-13 тыс. рублей. Цены внутренних рейсов Казахстана тоже очень дорогие, и многие казахстанцы не имеют возможности их приобретать. К примеру, из Алматы в Астану стоимость билета составляет 20-80 тыс. тенге. 20 тыс. – если билет приобретается за несколько месяцев вперед, и он не подлежит возврату. Конечно, в такой ситуации развитие семейного туризма – вопрос очень сложный. Внутриобластные сообщения также отсутствуют или их очень мало. Это все тоже является большой проблемой для развития туризма», - заявил депутат.

В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев признал, что вопрос стоимости авиабилетов – это вопрос, «наиболее существенно интересующий каждого гражданина в нашей стране».

«Министерством проводится соответствующая работа. У нас утверждены правила перевозки пассажиров, предусматривающие льготы для детей, пенсионеров, инвалидов, молодежи, они уже действуют. Тем не менее остается вопрос по стоимости, которая не снижается теми темпами, которыми бы мы хотели. В настоящее время совместно с министерством энергетики проводится работа. Минэнерго – работа в части обеспечения собственным авиакеросином для нашего парка самолетов. В следующем году планируется обеспечение практически полностью отечественным авиакеросином. Также растет количество регулярных рейсов авиакомпаний. В настоящее время на 15% по состоянию за прошлый год выросло. Это все способствует тому, что стоимость билетов будет падать. Поэтому в данном направлении министерством работа проводится, я думаю, что в следующем году уже ощутимые результаты будут», - заявил Токтабаев.

Вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева спросила, с какого периода ожидается снижение цен на билеты.

«Вы хорошую фразу обронили: стоимость билетов будет падать. А с какого периода? На сколько, когда гражданам ожидать это снижение цен на авиабилеты? Можете более конкретно сказать?», - сказала она.

«Основное - это, конечно, стоимость авиатоплива, мы с этим связываем основные ожидания наши… Я думаю, что именно с учетом общей экономической ситуации и цен на авиатопливо, в следующем году мы ожидаем, что цены будут более приемлемыми», - заверил вице-министр.