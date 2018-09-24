Более 20 казахстанцев попросили помощи в возвращении из Сирии и Ирака – МИД

Больше 20 заявлений поступило в министерство иностранных дел Казахстана с просьбой оказать содействие в возвращении на родину из Сирии и Ирака, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД Айбек Смадияров.

«Более 20 заявлений поступило в департамент консульской службы от родственников, от родных и от самих, кто находится в «горячих точках». Но официально могу сказать, что на территории Сирии находятся 22 наших гражданина, которые официально стоят на консульском учете, из них 21 – это казахстанки, вышедшие замуж за граждан Сирии, и 1 мужчина, который находится там по работе», - сказал Смадияров журналистам на брифинге.

Он отметил, что те граждане Казахстана в Сирии, которые официально стоят на консульском учете, «живут в районах, где нет боевых действий».

По словам Смадиярова, в поступивших заявлениях содержится просьба о том, чтобы оказать содействие в возвращении на родину.

«Это Сирия и Ирак», - уточнил он.