ИГ пытается создать опорный пункт в Центральной Азии

Международная террористическая организация «Исламское государство» пытается создать на территории Центральной Азии свой опорный пункт и активизировать «спящие ячейки». Об этом, как сообщает «РИА Новости» , заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на открытии сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимого в рамках учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».

«По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки было принято решение при разработке сценарной линии совместного антитеррористического учения сделать содержательные акценты на тех узловых проблемах, которые по согласованию с партнерами представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона в целом», - сказал Новиков.

Он уточнил, что к числу таких проблем относятся попытки со стороны ИГ создать на территории региона новый опорный центр так называемого «халифата», сформировать и активизировать уже созданные «спящие джамааты».

Как сообщалось, в Кыргызстане во вторник стартует второй этап антитеррористических учений «Иссык-Куль – Антитеррор-2018», в ходе которого спецслужбы стран СНГ отработают освобождение заложников из самолета, захваченного террористами.