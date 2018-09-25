Более 1,5 тыс. иностранцев выдворены из Казахстана за три дня

Органами внутренних дел Казахстана завершен второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» по выявлению и пресечению незаконной миграции граждан третьих стран и деятельности организаторов каналов незаконной миграции. За три дня ОПМ выявлены свыше 13 тыс. иностранцев, которые нарушили правила пребывания в стране, сообщила пресс-служба МВД РК.

«За три дня операции выявлены 13 414 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан. По решениям судов из страны выдворено 1556 иностранцев и водворены в приемники-распределители 1016 лиц. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 520 работодателей», - говорится в пресс-релизе министерства, распространенном во вторник.

Всего по стране 6471 иностранцу за нарушение миграционного законодательства сокращены сроки временного пребывания. Кроме того, в Едином реестре досудебного расследования зарегистрировано 161 уголовное правонарушение, задержаны 18 преступников, находящихся в розыске, в том числе 6 граждан СНГ.

«Так, сотрудниками специального взвода по борьбе с незаконной миграцией ДВД Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ по Атырауской области был задержан гражданин Республики Узбекистан, находящийся в межгосударственном розыске», - сообщили в МВД.

В ОПМ были задействованы более 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе миграционной службы, криминальной и административной полиции. Было создано 767 совместных мобильных групп.