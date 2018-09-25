Казахстан и Россия работают над интеграцией систем контроля за животноводческой продукцией

План мероприятий по интеграции информационных систем контроля за животноводческой продукцией может быть подписан по итогам переговоров, которые проходят сейчас в России, сообщил журналистам советник министра сельского хозяйства Казахстана Сакен Калкаманов.

«Председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Арман Утегулов, председатель правления АО «Казагромаркетинг» и директор департамента государственных услуг и IT-технологий министерства сельского хозяйства находятся сейчас в городе Владимир. Во Владимире IT-специалисты Россельхознадзора работают, поэтому там проходят сейчас переговоры, согласование полей и интеграция двух информационных систем – российской и казахстанской. Сегодня они должны завершить переговоры, разработать план мероприятий (по интеграции двух систем – V), затем наша делегация выезжает в Москву. Там планируется подписать этот план мероприятий, и таким образом переговоры завершатся, и остается только работать дальше над реализацией интеграционных процессов двух информационных систем», - сказал Калкаманов журналистам в кулуарах правительства.

По его словам, казахстанская делегация в среду уже должна вернуться.

«Думаю, что все вопросы будут сняты. Это вопрос диалога и консультаций взаимных», - сказал Калкаманов.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила о возможности введения ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября. В российском ведомстве заявили, что «в настоящее время казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья, использованного при изготовлении продукции, и нередко – место производства готовой продукции». Таким образом, по мнению Россельхознадхора, казахстанская животноводческая продукция «представляет риски для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны».

В Минсельхозе Казахстана в свою очередь эту ситуацию назвали недоразумением и выразили уверенность на скорое решение вопроса.