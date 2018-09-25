Глава МВД готов уйти в отставку, если его замов уличат в коррупции

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов готов уйти в отставку, если его заместители будут уличены в коррупции, заявил он во вторник в ходе брифинга в правительстве.

«Конечно, всегда нужно проверять вину (подозреваемого в коррупции - V). Если мой заместитель так поступит, все мы должны уйти в отставку», - сказал Касымов, отвечая на вопросы журналистов.

На уточняющий вопрос, готов ли он уйти в отставку, если его заместители будут признаны виновными в коррупции, он заверил, что «да».

Как сообщал ранее заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов. в парламенте Казахстана находится законопроект, который предполагает установление персональной ответственности руководителей, в том числе политических госслужащих, за коррупцию со стороны их подчиненных. В частности, руководители должны будут уйти в отставку.