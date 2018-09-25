По мнению Касымова, в такой ситуации в отставку должны уйти все
  • 786
Глава МВД готов уйти в отставку, если его замов уличат в коррупции
фото с сайта abctv.kz, автор Мария Матвиенко

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов готов уйти в отставку, если его заместители будут уличены в коррупции, заявил он во вторник в ходе брифинга в правительстве.

«Конечно, всегда нужно проверять вину (подозреваемого в коррупции - V). Если мой заместитель так поступит, все мы должны уйти в отставку», - сказал Касымов, отвечая на вопросы журналистов.

На уточняющий вопрос, готов ли он уйти в отставку, если его заместители будут признаны виновными в коррупции, он заверил, что «да».

Как сообщал ранее заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов. в парламенте Казахстана находится законопроект, который предполагает установление персональной ответственности руководителей, в том числе политических госслужащих, за коррупцию со стороны их подчиненных. В частности, руководители должны будут уйти в отставку.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
В Астане убили журналистку
Новости
Джакишеву отказали в просьбе поехать на похороны матери
Новости
Новые ставки вознаграждения по депозитам вводятся с 1 октября
Новости
Нацбанк лишил лицензии Банк Астаны
Новости
Габит Байжанов назначен секретарем Совбеза