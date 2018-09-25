Реконструкцию парка «Южный» в Алматы завершат в течение месяца

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда осмотрел реконструируемый парк «Южный». Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Асет Масабаев доложил, что работы по реконструкции парка затянулись в связи с жалобой от одной из компаний, принимавшей участие в конкурсе, а также в связи с тем, что проект был скорректирован с учетом рекомендаций жителей и направлен на повторную экспертизу.

Ранее Байбек отмечал, что необходимо скорректировать проект с учетом потребностей населения.

«Здесь должно быть комфортно всем: и мамам с колясками, детям, и пожилым людям, предпочитающим посидеть в тишине. Надо понимать, что это не парк развлечений, а рекреационная зона, соответственно необходимо сократить площадь асфальтирования, обновив покрытие уже существующих дорожек и тропинок, создать уютные, затененные пространства, использовать локальное освещение, не устанавливать массивные архитектурные формы», - говорил он.

На сегодняшний день, по данным акимата, в парке уложено основание под брусчатку, проложен водопровод для системы полива протяженностью 14 км. Со следующей недели начнется установка 180 опор освещения. С учетом пожеланий жителей района проектом предусмотрено установка уличной мебели, детских игровых площадок, стационарного туалета, обустройство огороженной территории для выгула собак и др.

«Необходимо все завершить максимум в течение месяца, при этом все должно быть качественно. Сюда ведь не только жильцы близлежащих домов, но и с других районов приезжают погулять», - поручил Байбек.

Напомним, что парковая зона расположена восточнее улицы Жарокова и севернее улицы Ходжанова на территории 14,2 га.

Ранее компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» добровольно отказалась от строительства жилого комплекса на территории парка «Южный» и передала принадлежащего ей участок в северной части парка государству.

Также глава города осмотрел прилегающую территорию вокруг озера «Сайран» и поручил продолжить в следующем году ее дальнейшее благоустройство. В акимате напомнили, что в этом году с западной стороны перепрофилированы склоны, отремонтированы лестничные спуски, посеян газон на 7 га, проведено освещение, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены детские и спортивные площадки. Аналогичная работа проведена с восточной стороны, там также установлена уличная мебель и 130 новых опор освещения, обустроена воркаут-площадка и площадка для пляжного волейбола, создано порядка 5 км беспрерывных дорог для бега и езды на велосипеде.

В ходе рабочего объезда озера Байбек поручил продолжить работы по благоустройству прилегающей территории и в следующем году. В частности, районным акиматам поручено облагородить зоны в непосредственной близости к озеру и расширить количество детских и спортивных зон.