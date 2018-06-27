Акимату Алматы вернут участок парка «Южный», на котором планировалось построить ЖК

Участок под строительство жилого комплекса в парке «Южный» вернут государству. Компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» добровольно отказывается от строительства и готова передать землю местным властям, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«В связи с тем, что в ходе открытого обсуждения проекта общественность не поддержала планы по строительству жилого комплекса на территории парка, компания готова передать земельный участок в пользу государства в обмен на равный по площади участок в другой части города», - говорится в сообщении акимата.

Соответствующее обязательство взято генеральным директором компании Зеки Пилгеем.

Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек провел прием граждан в общественной приемной городского филиала партии «Нур Отан», где жительница Надежда Ерольская подняла вопрос о строительстве частной компанией многоэтажного жилого комплекса на территории парка «Южный». Глава города поручил провести общественные слушания на площадке партии.

В конце марта акимат Алматы анонсировал реконструкцию парка «Южный», знакомого горожанам как «Аллея выпускников». Инициативная группа, состоящая преимущественно из жителей микрорайона Алмагуль, написала письмо в адрес акима Алматы Бауыржана Байбека с просьбой пересмотреть план реконструкции. Вскоре аким поручил скорректировать проекты парков с учётом «современных тенденций» и «потребностей населения».

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