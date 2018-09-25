Еще 142 казахстанцам присуждена стипендия «Болашак»

На заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом рассмотрен список кандидатов для присуждения стипендии «Болашак», а также ряд вопросов, касающихся реализации программы. Решением Комиссии стипендии были удостоены 142 претендента, которые пройдут обучение в ведущих научных и производственных центрах мира по программам магистратуры и докторантуры, сообщила пресс-служба главы государства.

Общее количество стипендий на 2018 год составило 555.

В августе решением комиссии стипендия была присуждена 128 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году. Целью программы является подготовка высококвалифицированных кадров в приоритетных секторах экономики Казахстана. По программе «Болашак» студентам, изъявившим желание обучаться в лучших образовательных учреждениях мира, полностью оплачивается учеба. Специалист после окончания образования должен вернуться в Казахстан и в течении нескольких лет работать по специальности.