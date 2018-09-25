В МВД назвали причину убийства журналистки в Астане

Убийство журналистки Ирины Бекетовой в Астане совершено на почве ревности, сообщили в МВД. Преступление совершил ее сожитель, он объявлен в розыск.

«Убийство журналистки Ирины Бекетовой на почве ревности совершил сожитель Анатолий Гусейнов, когда встретил ее с мужчиной в подъезде. Между погибшей и сожителем произошел словесный конфликт. Увидев ссору, знакомый погибшей решил уйти. Однако уходя, услышал, что он ее бьет, а когда обратно поднялся, то увидел ее лежащую без сознания и вызвал скорую», - сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Сообщается, что после произошедшего Гусейнов скрылся в неизвестном направлении.

«Бекетова и Гусейнов в официальном браке не состояли. Имеют двоих совместных детей. На задержание преступника ориентирован весь личный состав и приданные силы столичного ДВД», - сказал Садубаев.

МВД просит граждан при получении какой-либо информации о местонахождении Анатолия Гусейнова сообщить в ДВД столицы по телефонам 8 (7172) 71-60-17, 71-61-47, 71-60-21 или в дежурную часть 71-60-10, 71-60-11.

Как сообщалось ранее, в Астане в подъезде собственного дома была убита корреспондент новостного портала Nur.kz Ирина Бекетова. У 37-летней погибшей остались четверо детей.

Между тем полиция Астаны сообщила, что личность подозреваемого установлена, им оказался 34-летний житель города.