Четыре крупных учения поведут страны СНГ до конца года

До конца текущего года страны СНГ проведут четыре крупных учения, сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин на закрытии совместных антитеррористических учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».

«Впереди предстоит еще ряд крупных и серьезных мероприятий. Это «Поиск-2018» в Казахстане, «Рубеж-2018» в Таджикистане, «Воздушный мост» и «Нерушимое братство» на территории Российской Федерации. Они направлены на демонстрацию миру нашей сплоченности, боевой мощи и способности в короткие сроки создать объединенную группировку сил в любой точке Центральной Азии», - цитирует Лапина «РИА Новости».

Говоря о завершившихся учениях «Иссык-Куль — Антитеррор-2018» Лапин отметил, что они стали очередным этапом в комплексе мероприятий совместной боевой подготовки стран СНГ.

«За последние 3 года насыщенность программы боевой подготовки возросла более чем в 4 раза, было проведено 17 совместных учений и тренировок, офицеры получили бесценный опыт планирования операций и применения объединенной группировки войск и сил. Подобные подходы являются адекватным ответом на вызовы и угрозы, исходящие от международного терроризма, в первую очередь из Афганистана», - сказал командующий.

Он подчеркнул, что только объединением усилий и наращиванием темпов совместной подготовки можно успешно противостоять мировому злу, исходящему от международных радикальных организаций. «Офицерский состав и рядовые военнослужащие показали высокое мастерство, слаженность и боевую выучку. Выражаю благодарность руководству и всему личному составу, участвующим в учениях», - резюмировал Лапин.

Совместные антитеррористические учения спецслужб стран Содружества Независимых Государств «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» проводились под эгидой Антитеррористического центра СНГ в соответствии с программой сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы. В ходе учений спецслужбы отработали поиск и нейтрализацию «спящих ячеек» международных террористических организаций, предупреждение и пресечение готовящихся терактов, освобождение захваченного террористами самолета, а также провели войсковую операцию по блокированию и уничтожению террористов, прорвавшихся через границу Кыргызстана со стороны Афганистана для создания опорного центра.

Напомним, ранее руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сообщил, что международная террористическая организация «Исламское государство» пытается создать на территории Центральной Азии свой опорный пункт и активизировать «спящие ячейки».

Следующие учения под эгидой АТЦ СНГ пройдут в 2019 году в Армении.