В Цеснабанке состав акционеров останется прежним

Собрание акционеров АО «Цеснабанк» состоится 18 октября, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в банке член совета директоров Николай Мещеряков. Он также заверил, что состав акционеров остается таким же.

«Мы остаемся здесь, поддерживаем банк, осуществляли капитализацию в два этапа», - сказал Мещеряков.

Он также сообщил, что для дальнейшего совершенствования деятельности банка акционерами принято решение о внедрении в «Цеснабанк» лучшей практики корпоративного управления.

«Одним из сложнейших принципов этот системы является не вмешательство акционеров в текущую деятельность банка», - подчеркнул Мещеряков.

Вместе с тем он проинформировал о назначении председателя совета директоров банка.

«14 сентября председателем правления назначен Ульф Вокурка, а с 24 сентября Кайрат Сатылганов назначен в качестве независимого директора, вернее председателем совета директоров. 18 октября состоится собрание акционеров, на котором будет рассмотрен состав совета директоров», - сказал Мещеряков.

Как сообщалось ранее, акционеры АО «Цеснабанк» проведут его докапитализацию на 40 млрд тенге за счет собственных средств.