Цеснабанк переориентирует работу в сторону физлиц и МСБ

Руководство АО «Цеснабанк» планирует снизить стоимость расчетно-кассовых операций, если они действительно являются выше, чем у других банков, а также сделать переориентацию на физических лиц, малый и средний бизнес. Об этом в среду в ходе пресс-конференции рассказал председатель правления банка Ульф Вокурка.

«Я думаю, что мы будем критически пересматривать всю тарифную сетку, которая на сегодняшний день у «Цеснабанка» имеется. В предвосхищение тех корректировок стратегии банка, которые имеются, я могу уже сейчас сказать, что мы хотим стать более удобным банком для розничных клиентов», - подчеркнул Вокурка.

И для этого, в первую очередь, считает он, предстоит внести некоторые коррективы в части расчетно-кассового обслуживания.

«Если наш анализ рыночных или конкурентных предложений приведет к такому заключению, что они значительно выше, чем в других банках, то мы, безусловно, будем их пересматривать в сторону понижения. Мы хотим стать банком выбора для наших клиентов, мы хотим расширить свою клиентскую базу», - заверил председатель правления.

По его мнению, прежняя ориентация на крупных корпоративных клиентов «привела к перекосу в сторону взаимной зависимости банка от крупных заемщиков». И если заемщики или группа заемщиков, например, в силу природных условий, в течение нескольких лет попадают в экономически невыгодное положение, то «это автоматически сказывается на банке, который специализируется на кредитовании крупного сельхозпредпринимательства».

«Поэтому я считаю, что «Цеснабанку» предстоит внести некоторые коррективы, которые сдвинут фокус нашего внимания, нашего бизнеса в сторону розницы, розничных клиентов и МСБ, которые более взвешенно в целом, более сбалансированно позволяют развиваться банку», - заключил Вокурка.