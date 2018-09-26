В Алматы полицейский выстрелил в коллегу

В Алматы инспектор местной полицейской службы (МПС) выстрелил в своего коллегу, который приходится ему близким родственником, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«Инспектор МПС, который произвел выстрел в своего коллегу, приходится последнему близким родственником. У них произошел конфликт на семейно-бытовой почве. Все произошло на территории МПС города, они заступили в наряд, естественно получили оружие, и один решается на преступление: производит выстрел из табельного оружия в своего родного человека», - рассказал Садубаев.

Пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован в медицинское учреждение. Другие обстоятельства происшедшего выясняются.