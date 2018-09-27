Более 1 тыс. интернет-ресурсов по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане

Исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Алматы Нурлан Мошкалов в ходе заседания комиссии по борьбе с наркобизнесом рассказал о результатах мониторинга интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенжеров с целью пресечения распространения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает «Казинформ» .

«В результате мониторинга с начала года выявлен 81 сайт, в том числе чаты в мессенжере Telegram. Адреса выявленных интернет-ресурсов направлены в уполномоченные органы для блокировки. На сегодня 69 сайтов заблокированы. В целом на территории Казахстана заблокированы 1133 интернет-ресурса, с помощью которых могли реализовываться наркотики и психотропы», - сказал Мошкалов.

Помимо этого, по его словам, ведется активная работа с трафаретной рекламой синтетических наркотиков, для этого созданы рабочие группы в каждом РУВД, участковые инспекторы полиции и молодежные организации города ориентированы на выявление подобных фактов и их устранение совместно с владельцами административных зданий и представителями КСК.

«Рабочими группами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, наносящих данные надписи. Работа в данном направлении находится на контроле у руководства МВД. В рамках региональной программы развития Алматы-2020 совместно с государственными органами, местной полицейской службой в учебных заведениях проводятся профилактические мероприятия», - заключил Мошкалов.