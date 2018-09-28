Мир за ночь 27-28 сентября 2018 года

Главы МИД в ООН призвали к дипломатическому решению конфликта в Сирии, Иран обвинил Израиль в секретной разработке ядерного оружия, а в Москве обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян суд освободил из-под стражи. Тем временем в Чехии зафиксирован первый случай заражения лихорадкой Западного Нила, в США Илону Маску предъявили обвинения в мошенничестве, а власти Венеции планируют ввести вечером и ночью «сухой закон».

Министры иностранных дел Великобритании, США, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании на 73-й Генассамблеи ООН призвали решить конфликт в Сирии дипломатическим путем и как можно скорее, сообщает РБК. Как говорится в совместном заявлении глав МИД, сирийский конфликт затянулся на протяжении семи лет, «военного решения конфликта нет и нет альтернативы политическому решению», а «те, кто ищет военного решения, смогут добиться успеха только в повышении риска эскалации и ухудшении кризиса в регионе и за его пределами». Министры также призвали ООН и офис спецпосланника генсека организации по Сирии Стаффана де Мистуру в ближайшее время созвать Конституционный комитет, который начнет работу по разработке новой сирийской Конституции. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в Совбез ООН до конца октября.

Тем временем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою «нелегальную программу ядерного вооружения», сообщает «РИА Новости». «Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль – единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал». Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам», - написал Зариф в Twitter после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН рассказал об обнаружении секретного «атомного склада» в столице Ирана. По словам Нетаньяху, тайный склад с тоннами ядерного оборудования и материалов обнаружила разведка еврейского государства. В доказательство своих слов он продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами. Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 грузовых контейнеров, общий вес которых может достигать 300 тонн. Он призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО старшую из сестер, обвиняемых в убийстве отца, Крестину Хачатурян, тем самым удовлетворив ходатайство следственных органов, сообщает газета «Коммерсантъ». Ранее суд изменил на более мягкую меру пресечения средней и младшей сестрам – Ангелине и М. Сестрам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, запрещено общаться друг с другом, пользоваться интернетом и мобильными телефонами. Запрет установлен до 28 декабря. Мера пресечения в виде запрета на определенные действия аналогична домашнему аресту, но является более мягкой. Ранее следствие попросило суд освободить сестер из-под стражи. Как напоминает газета, 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина, а также их 17-летняя сестра М. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, 2 августа они были арестованы. Между тем по результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра признана невменяемой, что может позволить ей избежать уголовной ответственности.

Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии, пишет газета «Известия». Жертвой болезни стала 72-летняя пенсионерка, которая многие годы не выезжала из страны. Предположительно, она заразилась вирусом в результате укуса комара. Как отмечается, ранее заболевание было зафиксировано только у туристов и иностранцев, которые посещали южные регионы планеты. По мнению экспертов, появление вируса на территории страны может быть связано с глобальным потеплением. Лихорадка Западного Нила – вирусное заболевание, от которого до сих пор не разработано вакцины. Инкубационный период колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь поражает опорно-двигательную систему, внутренние органы и мозг, а также сопровождается повышением температуры тело до 40 градусов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной, сообщает «РИА Новости». Ранее министерство юстиции США начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. Как отмечается, SEC подала иск в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. В комиссии считают, что заявления Маска привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам. Между тем сам Маск назвал обвинения необоснованными. «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность – самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом», - заявил он. Напомним, в августе Маск объявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене $420 за штуку. Однако после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать автокомпанию непубличной.

Власти Венеции планируют запретить вечером и ночью переносить алкоголь в сумках, чтобы сократить количество пьяных людей на улицах города, пишет газета «Известия». Запрет на алкоголь после 19:00 может быть введен уже в октябре. Правила будут распространяться на тех, кто находится в подвыпившем состоянии и идет с сумкой с тремя бутылками пива. Также власти Венеции хотят запретить туристам сидеть или лежать на земле. За нарушение грозит штраф до 500 евро. Кроме того, под запрет может попасть музыка на гондолах и другом морском транспорте. В Венеции действует много запретов в рамках так называемых 12 золотых правил поведения гостей. Например, запрещается останавливаться для еды или питья, за исключением специально отведенных зон отдыха и общественного питания, разбрасывать бумагу, устраивать пикники в общественном месте.