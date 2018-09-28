В Астане с 3 октября стартует прием документов на получение жилья по программе «Нурлы жер»

Управление занятости и социальной защиты города Астана с 3 октября объявляет прием документов в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Подавать документы могут очередники, состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда, сообщается на сайте акимата .

«В рамках данной программы предусмотрена реализация жилья по направлениям «Жилье акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания», «Жилье акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для всех категорий населения. По направлению «Жилье АО «ИО «КИК» планируется реализация в аренду с выкупом 80 квартир. Жилье в аренду с выкупом будет предоставляться сроком до 20 лет. Размер арендой платы за 1 кв. м жилья составляет 838 тенге», - отмечается в сообщении.

Согласно условиям программы по направлению «Жилье АО «ИО «КИК» могут принять участие очередники по следующим категориям: многодетные семьи; неполные семьи; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; оралманы; государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций; инвалиды 1 и 2 групп.

Формирование списка участников будет производиться по подгруппам и критериям. Подгруппа 1 – очередники, состоящие в браке не менее 3-х лет, имеющие детей или ребенка, возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет на момент подачи заявления; для неполных семей возраст родителя, воспитывающего детей (ребенка), также не должен быть выше 35 лет. Подгруппа 2 – это очередники, не входящие в подгруппу 1.

По направлению «Жилье АО «ЖССБК» будет реализована 21 квартира 4-го класса комфортности стоимостью 120 тыс. тенге за 1 кв. м жилья. Жилье предоставляется в собственность путем прямого выкупа за счет жилищных займов, жилищных строительных сбережений или собственных средств. В случае неподтверждения платежеспособности жилье может быть предоставлено в аренду с выкупом на срок не более 8 лет.

По этому направлению программы могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; пенсионеры по возрасту; оралманы; неполные семьи; государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.

Прием документов по направлению «Жилье АО «ЖССБК» будет осуществляться онлайн через веб-портал e.astana.kz с 10 октября по 12 октября включительно, по линии «Жилье АО «ИО «КИК» – с 3 октября по 5 октября включительно.

Претенденты на получение жилья должны иметь гражданство РК или статуса оралмана, постоянную регистрацию по месту жительства в Астане не менее двух последних и более лет, не иметь на момент подачи заявления на территории Казахстана арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 кв. м на каждого члена семьи или домов саманного и каркасно-камышитового типа в аварийном состоянии.

Списки участников программы после отбора будут опубликованы на сайте акимата Астаны.

