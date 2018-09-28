В Алматы прокурор запросил для Храпунова 20 лет лишения свободы

В специализированном районном суде Алматы начались прения по делу о хищениях и растрате госимущества в отношении экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги, гособвинитель запросил для них 20 и 17 лет лишения свободы соответственно, сообщает «Казинформ» .

«Виктора Храпунова прошу признать виновным в совершенных преступлениях и назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, с конфискацией имущества, с лишение занимать должности в государственных организациях, в финансовых учреждений и других учреждениях до 7 лет», - зачитал обвинение прокурор.

Лейле Храпуновой прокурор запросил окончательно 17 лет лишения свободы, а супругу ее сестры Айяру Ильясову – 8 лет.

Также гособвинитель попросил судью внести представление президенту РК о лишении Виктора Храпунова наград и орденов.

Экс-акима и его супругу обвиняют в создании организованной преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств и отчуждением объектов недвижимости государственной собственности путем их присвоения, получения взяток, последующей легализацией переведенных денежных средств.

Согласно обвинительному акту, Храпуновыми были переданы в частную собственность объекты природоохранной территории, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне, и объекты историко-культурного наследия в Алматы.

Ранее супругов Храпуновых также обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

Дело в отношении супругов Храпуновых, Айяра Ильясова и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Специализированный межраойнный суд по уголовным делам Алматы заочно арестовал Виктора и Лейлу Храпуновых, а также Айяра Ильясова. На предварительном слушании 27 июля некоторые подсудимые частично признали вину в предъявленных им преступлениях. Их адвокаты просили суд за истечением срока давности прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, однако ходатайства были отклонены.

Ранее британский суд вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова, сына бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, выплатить $500 млн в пользу БТА банка.