В Алматы 14 строящихся ЖК не имеют документов на привлечение средств дольщиков

В акимате Алматы прошло совещание по вопросам незаконного привлечения средств граждан для долевого участия в жилищном строительстве, в ходе которого было озвучено, что в городе ведется строительство 57 некоммерческих жилых комплексов на 13,4 тыс. квартир, и только у 19 из них есть разрешение на привлечение средств дольщиков, сообщает «Казинформ» .

«По итогам проведенного мониторинга управлением архитектуры и градостроительства города выявлены случаи, когда строительными компаниями велась активная реклама о продаже квартир в жилых комплексах, на которые даже не получено архитектурно-планировочное задание. К административной ответственности в размере 650 МРП за нарушения п.6 ст.13 Закона «О рекламе» привлечены рекламные компании АО «РТС Деко», ТОО «К3 Group Advertising» и ТОО «Интера-М». Штраф по данной статье более чем на 1,5 млн тенге», - отметили на совещании.

По словам представителя прокуратуры города Бауыржана Тулендинова, вопросы законности долевого жилищного строительства находятся на постоянном контроле надзорного органа. Алматинцам, планирующим приобрести квартиру в строящихся жилых комплексах, рекомендовано требовать от застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков.

Вместе с тем в акимате озвучили список строящихся жилых комплексов, не имеющих разрешительных документов на привлечение средств дольщиков: ЖК «Alatau Golf Residences» рядом с санаторием «Алатау»; ЖК «Braun» по улице Брауна, ЖК «Terra» в квадрате улиц Гагарина – Березовского – Короленко – Радостовца, ЖК «Moskva» по пр.Абая, между Алтынсарина и Утеген батыра, ЖК «Акниет» на Райымбека – Саина, ЖК «Mountain Drive» в мкр «Ерменсай», ЖК «Vostochka» в мкр. Атырау, ЖК «Айсулу» на Маметоваой – Назарбаева, ЖК «Весновка» на Жамбыла – Муканова,ЖК «МБ 52» - на Муратбаева – Жибек Жолы, ЖК «Уш Сункар» на Момышулы – Жубанова, ЖК «Central Avenue» на Сейфуллина – Тимирязева, ЖК «Гульдер» на Райымбека – Ашимова и ЖК «Атамекен» на Розыбакиева – Байкадамова.