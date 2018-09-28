В Казахстане с января 2019 года повысят солидарную пенсию

Министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса сообщила, что с января 2019 года будет проведена индексация солидарной пенсии. Таким образом пенсия повысится на уровень инфляции плюс 2%.

«Она проводится с опережением инфляции на 2%. В этом году мы на 9% провели индексацию. С 1 января 2019 года дополнительно на уровень инфляции плюс 2% будет проведена индексация», - сказала Абылкасымова.

Она добавила, что «если заработал меньше и накопления, индексированные на весь совокупный уровень инфляции, оказались меньше», то эту разницу возмещает государство. «Это позволяет отвечать на риски, когда происходят финансовые кризисы, волатильность обменного курса. Этот подход позволяет полностью учесть все риски», - подчеркнула министр.

Абылкасымова напомнила, с июля этого года внедрен новый формат расчета базовой пенсии. «В среднем ее повысили на 67%. Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть она для них увеличилась в два раза. Сейчас уровень пенсии в Казахстане выше, чем во всех близлежащих странах, во всех странах СНГ. Средний размер пенсии с учетом трех компонентов - базовой, солидарной и накопительной, составляет 101 тыс. тенге», - сказал она.