Прекращены полномочия двух членов правления
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Сократилось число членов правления «Самрук Казына»
ФОТО С АККАУНТА САМРУК-КАЗЫНА В FACEBOOK

Прекращены полномочия двух членов правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Таким образом, количество членов правления фонда сокращено до 4 человек, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Так, прекращены полномочия управляющего директора по правовому сопровождению и рискам Гани Битенова и управляющего директора по стратегическому развитию Балжит Каур Гревал.

Таким образом, в составе правления «Самрук Казына» остаются 4 человека: Ахметжан Есимов, Алик Айдарбаев, Ернар Жанадил и Ержан Туткушев.

Между тем причины прекращения полномочий не сообщаются.

Ранее Ахметжан Есимов озвучил новую кадровую политику фонда. В частности, он сообщил, сокращено количество управленческого персонала и утверждена компактная структура управления.

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