Фонд «Самрук Казына» представил новую кадровую политику

«Во-первых, мы сократили количество управленческого персонала и утвердили компактную, но эффективную структуру управления. Это позволит обеспечить принятие оперативных и быстрых решений, без долгих процедур согласования. Во-вторых, во всех портфельных компаниях будут внедрены единые процедуры конкурсных отборов персонала, предусматривающие прозрачность отбора кандидатов», - отметил Есимов, представляя главные принципы новой кадровой политики холдинга.

По его словам, будут внедрены принципы преемственности для ключевых управленческих должностей. Это позволит формировать качественный кадровый резерв из числа сотрудников компаний.

Есимов также представил видение вопроса о привлечении иностранных специалистов. Полностью отказываться от их услуг «Самрук Казына» не будет, однако это не будет рассматриваться как безальтернативный вариант: предпочтение по возможности будет отдаваться местным кадрам. «Мы должны учиться и перенимать полезный опыт», - подчеркнул Есимов.

Предправления фонда поручил корпоративному университету «Самрук Казына» разработать и внедрить обязательную программу лидерства для руководителей 1 и 2 уровня и внедрить обучение сотрудников компаний цифровым навыкам и перевести рутинные HR-операции в цифровой формат через общий центр обслуживания.