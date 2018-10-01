Карачаганакский консорциум выплатит Казахстану более $1 млрд компенсации

Министерство энергетики Казахстана сообщило о принципиальных договоренностях по спору с Карачаганакским Консорциумом по индексу объективности. В частности, сегодня правительство в лице Минэнерго, министерства финансов и полномочного органа - ТОО «PSA» и акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Eni, Shell, Chevron, «Лукойл» и «КазМунайГаз» (Консорциум) подписали Соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования.

Как напомнили в ведомстве, между Казахстаном и Консорциумом «существовали разногласия по методике калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции».

«В этой связи в соответствии с условиями окончательного Соглашения о разделе продукции (ОСРП) Карачаганакского проекта, республика подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав. Однако, учитывая многолетний опыт сотрудничества, стороны в процессе переговоров нашли взаимовыгодный путь дружественного урегулирования спора», - говорится в сообщении минэнерго, распространенном в понедельник.

Подписанное сегодня Соглашение о принципах предусматривает выплату Консорциумом Казахстану денежную компенсацию в размере $1,111 млрд и внесение изменений в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит стране дополнительные доходы от проекта в размере около $415 млн до 2037 года при цене $80/баррель.

Кроме того, по данным Минэнерго, Консорциум предоставит Казахстану заём в размере $1 млрд сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа РК от займа) в сумме около $200 млн.

«Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для республики свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд», - подчеркивается в сообщении.

В дополнение к указанному предложению, правительство договорилось о принятии Консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до $5 млрд с возможным дополнительным приростом доходов для Казахстана до 2037 года около $23,5 млрд (или около $6,4 млрд в NPV10) при цене $80/баррель.

Также стороны договорились о возможных поставках углеводородного сырья (нефти и газа) на коммерческих условиях для местных НПЗ и для развития газохимического комплекса в Западно - Казахстанской области.

Как отметил министр энергетики Канат Бозумбаев, «это были очень сложные переговоры с Консорциумом, которые продолжались около трех лет». «Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла, прежде всего, экономические интересы государства, и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для Республики в рамках переговоров», - подчеркнул Бозумбаев.

Он уточнил, что до конца текущего года планируется «завершить сделку, подписав окончательное Соглашение об урегулировании спора».

По словам Бозумбаева, для Казахстана «было важно урегулировать данный спор, поскольку он вносил неопределённость в дальнейшее развитие Карачаганакского проекта».

Индекс объективности определяет, сколько прибыли получает Консорциум, а сколько – правительство Казахстана.