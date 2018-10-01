Улицу Панфилова в Алматы раскопают из-за строительства ЛРТ

В следующем году улицу Панфилова в Алматы раскопают в связи со строительством трассы ЛРТ. Планируется перенос инженерных сетей на участок, не совпадающий с местом строительства будущей трассы легкорельсового транспорта, сообщает «Казинформ» .

«Проектно-сметная документация по выносу сетей под строительство линии LRT нами разработана. Получается 5 проектов, все сейчас находятся на государственной экспертизе. По окончании госэкспертизы со следующего года мы начнем работы по выносу сетей, в том числе на пешеходной улице Панфилова, где трубы будут перенесены на участок, не совпадающий с местом будущей трассы LRT», - рассказал руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Исахов.

В свою очередь главный инженер ТОО «Алматинские тепловые сети» Дмитрий Кирдяйкин уточнил, что сейчас сети проходят ровно по центру улицы Панфилова, а «проектом предусмотрен проходной канал, который будет смещен на восточную часть Панфилова».

«Там предусмотрительно оставили асфальтовую дорогу без брусчатки. По улице Толе би также проходит несколько магистралей, но мы уже частично делаем реконструкцию, ремонт. Коммуникации проходят по северной и южной сторонам улицы, а LRT будет проходить по центру», - добавил он.

Кроме того, в 2019 году продолжат менять передающую магистраль между западом и востоком под улицей Толе би – работы будут вести от Розыбакиева до Наурызбай батыра.

Как сообщалось ранее, ЛРТ в Алматы планируется запустить к 2023 году. Сейчас идет тендер на проект и проводится экспертиза ПСД на вынос инженерных и магистральных сетей вдоль прохождения линии ЛРТ и оценка и выкуп объектов, находящихся вдоль прохождения линии.