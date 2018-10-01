У скончавшейся в СКО студентки менингит не подтвердился – Минздрав

У скончавшейся в Северо-Казахстанской области в ночь на 27 сентября студентки диагноз менингит не подтвердился, сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения РК Гаухар Бисарина.

«Эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в стране стабильна. С начала года подтвердились 83 случая. Из них большая часть в Алматы и Алматинской области. При этом в Алматы с 12 июня, а в Алматинской области с 30 июля не было ни одного случая. В сентябре гнойный менингит зарегистрировали в Алматинской области среди трех школьников. Два случая в Северо-Казахстанской области и два случая в Актобе», - сказала Бисарина на брифинге в понедельник.

При этом она уточнила, что второй случай в Актобе не подтвердился.

«В СКО оба случая не подтвердились. По сегодняшней информации, у умершей студентки по результатам лабораторного исследования (менингит – V) не подтвердился, был стрептококк и пневмококк», - сказала Бисарина.

Ранее главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, комментируя новые случая заболевания менингитом в стране, сообщил, что в СКО девушка 1999 года рождения заболела еще 6 сентября.

«У нее были признаки простудного заболевания, лечилась по поводу диагноза катаральная ангина. Затем уезжает в Кокшетау по месту учебы, где сейчас также проводятся обследование и медицинское наблюдение с контактными. Их 19 человек. К сожалению, сегодня ночью девушка скончалась», - сказал Бекшин на брифинге 27 сентября.

При этом он отмечал, что «пока это неподтвержденный случай менингита».