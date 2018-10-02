Крупные компании возведут в Туркестане по одному объекту

На минувшей неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Туркестан призвал местных предпринимателей и руководство национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора принять активное участие в развитии и застройке Туркестанской области. Между тем в областном акимате уточнили, что крупные компании Казахстана возведут по одному объекту.

«Александру Беловичу, руководителю строительной компании «Базис-А» глава государства поручил построить в Туркестане здание театра. В свою очередь А.Белович пообещал выполнить данное поручение. А одному из руководителей компании ENRC – известному миллиардеру Патоху Шодиеву – поставлена задача по строительству в Туркестане музея тюркских народов. Кроме того, председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауату Мынбаеву было дано поручение построить стадион в соответствии с международными требованиями», - говорится в сообщении на сайте акимата.

Холдинг «BI Group» под руководством Айдына Рахимбаева возведет «Центр казахских ханов, биев и батыров», строительная фирма «Хайвилл Казахстан» – жилой комплекс, Национальная компания «Қазақстан темір жолы» построит в Туркестане Дворец молодежи, а АО «KEGOC» – мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави. Предприниматель Данияр Абылгазин построит водноспортивный комплекс, а Нурлан Смагулов пообещал открыть автосалон.

Кроме того, АО «Казпочта» запустит в Туркестане современное почтовое отделение и цифровой офис, АО «Казахтелеком» внедрит Smart технологии, а АО НАК «Казатомпром» окажет финансовую поддержку Туркестану.

«Также свой вклад в развитие Туркестана внесут и турецкие компании. Кроме того, ряд предпринимателей и представителей крупных компаний выразили свою готовность построить в Туркестане больницу и колледж. Глава государства четко обозначил каждый объект на бумаге и записал, кому поручено его строительство», - добавили в акимате.

Напомним, в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области 29 сентября Назарбаев дал ряд поручений. В частности, он поручил правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду, рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, а также строительства аэропорта.

Также президент подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».