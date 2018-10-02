8 млрд тенге составили поступления в Фонд ОСМС за сентябрь

Поступления в Фонд социального медстрахования за период с 1 по 30 сентября 2018 года составили 8 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей на обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2018 года, составила 105 млрд тенге, сообщил департамент по связям с общественностью НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Указывается, что 96,4 млрд тенге из общей суммы (около 91,8%) приходятся на отчисления работодателей, 8,6 млрд тенге (около 8,2%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

«В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области», - уточнили в Фонде.

Все средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС, добавили в департаменте.