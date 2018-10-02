8 млрд тенге составили поступления в Фонд ОСМС за сентябрь

Общая сумма отчислений и взносов составила 105 млрд тенге
Поступления в Фонд социального медстрахования за период с 1 по 30 сентября 2018 года составили 8 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей на обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2018 года, составила 105 млрд тенге, сообщил департамент по связям с общественностью НАО «Фонд социального медицинского страхования».
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