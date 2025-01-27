Система медстрахования теряет доверие казахстанцев, констатируют в мажилисе

За последние три года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством медуслуг сократился до 47%, заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-спикер палаты Дания Еспаева. По ее мнению, в стране наметилась тенденция перехода медицинских организаций от принципа «пациентоориентированности» к принципу «доходоориентированности».

«Несмотря на значительное увеличение расходов на здравоохранения, уровень удовлетворенности граждан оказанием медицинских услуг снижается. За последние три года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населением качества услуг снизился до 47%», - сказала Еспаева.

По ее словам, министерство здравоохранения регулярно отчитывается о стабильном росте диагностических услуг, которые считаются одним из результатов обязательной системы медицинского страхования. В частности, количество консультативно-диагностических услуг, услуг КТ, МРТ увеличился в семь раз. Однако, подчеркнула депутат, рост диагностических услуг никак не повлиял на раннее выявление заболеваний, а в некоторых случаях эти услуги назначаются без необходимости.

Еспаева констатировала, что несмотря на рост объемов финансирования сферы здравоохранения, «некоторые системные проблемы остаются нерешенными».

«Низкая заинтересованность населения в ОСМС, что приводит к потере доверия населения к данной системе и ее эффективности. Слабый уровень цифровизации отрасли, что порождает пробелы в управлении финансами, фальсификации, приписки. Нечеткость распределения двух пакетов финансирования, приводящие к административным трудностям при оплате медуслуг. Недостаточное финансирование отрасли в связи с ростом потребления медуслуг, ростом инфляции и низкими тарифами на медицинские услуги», - перечислила она.

Еспаева заявили, что наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа «пациентоориентированности» к принципу «доходоориентированности».