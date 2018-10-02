Казахстан доволен условиями урегулирования спора по Карачаганаку – Бозумбаев

Казахстан удовлетворён принципами урегулирования спора с акционерами Карачаганака, но разбирательство в арбитраже продолжится, пока не будет подписано окончательного соглашение по решению этого спора, заявил во вторник журналистам глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

«Мы удовлетворены урегулированием с учетом данных принципов урегулирования. К окончательному подписанию соглашения об урегулировании, которое до конца года должно быть, акционеры должны будут представить редакцию по поставке на внутренний рынок до 1 млн тонн конденсата и редакцию по поставке на внутренний рынок для развития нефтехимического производства внутри страны до 1 млрд кубов газа по согласованным коммерческим ценам», - сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, разбирательство в арбитраже завершится только после подписания соглашения об окончательном урегулировании.

«До этого времени мы будем находиться в арбитраже, но с учетом соглашения о принципах это уже дело времени», - отметил Бозумбаев.

Он также проинформировал, что акционеры Карачаганакского проекта выплатят в ближайшие три года компенсацию в сумме $1,111 млрд Казахстану.

Как сообщалось ранее, правительство Казахстана и акционеры Карачаганакского консорциума 1 октября подписали Соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования. В совокупности консорциум выплатит Казахстану свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд