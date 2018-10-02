Участвовавший в боях в Сирии казахстанец экстрадирован из Афин в Астану

Казахстанец, разыскиваемый за участие в террористической деятельности в Сирии, экстрадирован из Греции в Астану, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

«2 октября из греческих Афин в Астану сотрудниками Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан доставлен уроженец Караганды Дастан Хайсин. Он с 2015 года находился в международном розыске за участие в террористической деятельности на территории Сирии», - говорится в сообщении.

Онводворен под стражу, проводятся следственные мероприятия.

Задержанию и последующей экстрадиции Хайсина предшествовала работа казахстанских спецслужб и органов прокуратуры с греческими партнерами при поддержке посольства Казахстана в Греции, отметили в КНБ.