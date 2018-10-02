С 2015 года он находился в международном розыске
  • 238
Участвовавший в боях в Сирии казахстанец экстрадирован из Афин в Астану
иллюстрация жанары каримовой

Казахстанец, разыскиваемый за участие в террористической деятельности в Сирии, экстрадирован из Греции в Астану, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

«2 октября из греческих Афин в Астану сотрудниками Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан доставлен уроженец Караганды Дастан Хайсин. Он с 2015 года находился в международном розыске за участие в террористической деятельности на территории Сирии», - говорится в сообщении.

Онводворен под стражу, проводятся следственные мероприятия.

Задержанию и последующей экстрадиции Хайсина предшествовала работа казахстанских спецслужб и органов прокуратуры с греческими партнерами при поддержке посольства Казахстана в Греции, отметили в КНБ.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане с января 2019 года повысят солидарную пенсию
Новости
Улицу Панфилова в Алматы раскопают из-за строительства ЛРТ
Новости
В Астане убили журналистку
Новости
В МВД назвали причину убийства журналистки в Астане
Новости
Суд признал законным отказ акимата Алматы в проведении митинга за реформу МВД
Новости
Морозы ожидаются в Казахстане в третьей декаде октября