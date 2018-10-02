Участвовавший в боях в Сирии казахстанец экстрадирован из Афин в Астану

С 2015 года он находился в международном розыске
Казахстанец, разыскиваемый за участие в террористической деятельности в Сирии, экстрадирован из Греции в Астану, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
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