Определены победители фестиваля рекламы Red Jolbors

Фестиваль, по данным его организаторов, получил 353 заявки, из которых 343 вошли в лонг-лист, 67 работ – в шорт-лист. Наград по решению жюри удостоились 38 рекламных кейсов.

При этом впервые в истории фестиваля жюри присудило гран-при двум работам – основного гран-при была удостоена совместная работа агентства Green Penguin и режиссера Каната Бейсекеева «Соседи. История Венского квартала». Второй гран-при «во имя изменений» получила работа «Ала качуу» (Похищение) кыргызстанского агентства Media kitchen.

Организаторы фестиваля отметили, что это первый гран-при Кыргызстана за историю фестиваля и «у него особая задача – изменить мировоззрение людей, в очередной раз обратить внимание на важную проблему в обществе – похищение девушек для вступления в брак по принуждению».

Награду «Агентство года» также получило сразу два агентства, набравших одинаковое количество баллов от судей - агентство Green Penguin и GForce/Grey.

«Награды этого года особенно ценные, потому что у нас был сильнейший состав жюри – почти все обладатели самой престижной награды в рекламе – «Каннского льва». Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной: одни из лучших рекламистов и специалистов по коммуникациям делились своим опытом в лекциях, рассказывали какую рекламу нужно делать, чтобы она привлекла внимание и достигла своей цели. Особо интересной была сессия «Разбор полетов», где международное жюри дало обратную связь по конкурсным работам наших участников. Большинство гостей фестиваля не только вдохновились, но и получили новые знания, которые будут применять в работе», - рассказала сооснователь и продюсер фестиваля Red Jolbors Сабина Рейнгольд.

В этом году фестиваль Red Jolbors впервые проходил в Казахстане, до этого в течение шести лет он проводился в Кыргызстане.