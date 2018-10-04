В Италии зафиксирована вспышка «болезни легионеров»

На северо-западе Италии в регионе Ломбардия из-за загрязнения установок по охлаждению воздуха зафиксирована вспышка «болезни легионеров» - легионеллеза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По сообщению Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC), 17 сентября в регионе Ломбардия (северо-запад Италии) местные органы здравоохранения зарегистрировали 405 случаев пневмонии, из которых в 42 случаях был установлен диагноз – легионеллез (болезнь легионеров). На 21 сентября количество больных возросло до 450, из которых в 43 случаях диагноз подтвержден лабораторно», - говорится в информации.

Вспышка болезни произошла из-за загрязнения установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель легионеллёза.

Как отмечается, это вторая известная вспышка легионеллеза за этот год в Ломбардии. Предыдущая была зарегистрирована в июле в городе Брессо. По результатам расследования в пробах воды в городском водопроводе был обнаружен возбудитель заболевания (Legionella pneumophila). В историческом центре города были закрыты четыре фонтана и проведена санация муниципальных бассейнов, спортивных учреждений и городского центра мигрантов.

По данным ECDC, около 70% всех случаев легионеллёза, регистрируемых в Европе, приходятся на Германию, Испанию, Италию и Францию.

Легионеллез – инфекция, вызываемая легионеллами (постоянно обитают в водоемах или водных системах) и протекающая с поражением органов дыхания, часто в форме тяжелых пневмоний. Источниками заражения служат естественные и искусственные водоемы, различные системы водопользования, технические устройства с использованием воды, а также почва. Основные пути передачи легионеллёза – воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Факторами передачи инфекции являются мелкодисперсионный водный аэрозоль и вода, контаминированные легионеллами. От человека к человеку инфекция не передается. Лечение проводится антимикробными препаратами.