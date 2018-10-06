Общественные слушания по Кок-Жайлау перенесли

Управление туризма и внешних связей Алматы и ТОО «Almaty MountainResorts» объявили о переносе даты, времени и места проведения общественных слушаний по горному курорту «Кок-Жайлау», сообщает «Казинформ» . Ранее слушания были назначены на 19 октября.

Как поясняется, причиной переноса общественных слушаний стали просьбы самих же горожан.

«Практически во всех полученных письменных обращениях звучала настоятельная просьба назначить общественные слушания по «Кок-Жайлау» в центре города и в нерабочий день, чтобы все алматинцы при желании могли бы на них попасть», - говорится в пояснительной записке директора ТОО «Almaty Mountain Resorts» Наиля Нурова.

Новая дата общественных слушаний назначена на 4 ноября (воскресенье). Они пройдут в 10:00 в гостинице «Казахстан» по пр. Достык, 52, вход с ул. Курмангазы.

Ранее слушания были назначены на 19 октября по адресу: микрорайон Алгабас-1, дом 5, Almaty Art Center.

Сообщалось, что на слушаниях обсудят предварительную оценку воздействия строительства горного курорта на окружающую среду. В обсуждении примут участие представители TOO «Almaty Mountain Resorts» и генеральный проектировщик ТОО «ГеоДата Плюс».