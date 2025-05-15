Казахстанцев будут обучать разрешению конфликтов для профилактики правонарушений

В Казахстане намерены применять меры виктимологической профилактики правонарушений – это контроль мест, где часто наблюдаются «антиобщественное поведение» или совершаются правонарушения, это обучение населения способам разрешения межличностных конфликтов и самообороне, а также выявление и защита потерпевших. Такие нормы заложены в новом проекте закона закона «О профилактике правонарушений», который в четверг презентовали в мажилисе.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, также в рамках виктимологической профилактики будут организован телефоны доверия, созданы веб-сайты, будут распространяться соответствующие ролики и литература. Кроме того, будут проведены исследования, чтобы выявить масштабы и факторы совершения правонарушений, а также оценить качество предоставление услуг госорганами для потерпевших.

На особый контроль взята профилактика с проблемными детьми. На учете органов внутренних дел сейчас состоит 4,8 тыс. подростков. Как сообщил Лепеха, в учебных заведениях с ними работают педагоги и психологи, а по месту жительства – органы опеки и ювенальная полиция.

«В целях профилактики бытового насилия Центрами поддержки семьи будет вестись учет, оказываться помощь потерпевшим, детям – очевидцам насилия. Определены основные инструменты профилактики «пьяной» преступности, это выявление, учет, лечение и реабилитация алкоголиков, наркоманов; официальное предостережение о необходимости прохождения медицинского обследования; противодействие наркоправонарушениям; выявление на улицах лиц, распивающих алкогольные напитки или появление их в состоянии сильного опьянения; пресечение нарушений реализации алкогольной продукции; установление особых требований к поведению правонарушителей, преступников», - также перечислил Лепеха.

Координировать госорганы по профилактике бытового насилия будет уполномоченный орган в сфере культуры и информации.

По данным замминистра, на сегодняшний день мобильные группы уже выявили более 2 тыс. семей, подвергшихся бытовому насилию.

«Сведения о них направлены в центры поддержки семьи, где через кризисные центры и приюты оказывается помощь потерпевшим от насилия», - сказал он.

Также будут систематизированы меры профилактики рецидивной преступности. Основной акцент будет сделан направлен на социальную реабилитацию лиц, отбывших наказание.

Вместе с тем для «консолидации» государства и общества пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики и меры их стимулирования. Как напомнил Лепеха, сейчас только органы внутренних дел могут привлекать общественных помощников для охраны общественного порядка. В проекте же закона таким правом наделяются все правоохранительные органы и расширяется сфера участия общественных помощников.

«Теперь они не только патрулируют улицы, но и участвуют в организации правовой пропаганды, в работе консультативно-совещательных органов, а также оказывают содействие субъектам профилактики (выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка в общественных места, при проведении культурно массовых и развлекательных мероприятиях)», - сказал Лепеха.

При этом наиболее активные общественные помощники будут получать благодарность, подарки, госнаграды, почетное звание и даже денежное вознаграждение.

«Порядок, виды нарушений и условия выплаты вознаграждений будут определяться акиматами», - уточнил замминистра внутренних дел.