Токаев рассказал участникам форума провластного молодежного движения о важности труда и соблюдения закона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу выступил на форуме провластного молодежного движения «Жана адамдар», рассказав о важности труда и соблюдения закона, сообщила его пресс-служба.

Токаев в своем выступлении «указал на значимость патриотического настроя, установления верховенства Закона и Порядка в обществе», рассказала Акорда.

Напомнив о программах по выплате детям из Нацфонда, депозитах на образование, школьном питании и других, президент отметил, что «далеко не во всех странах мира» есть такая поддержка детей и молодежи.

«Нужно ценить то, что есть. У нас немало достижений», - уверен Токаев.

Он пообещал, что государство «будет всячески содействовать развитию креативной индустрии».

«Сейчас создается специальный фонд, который займется системной поддержкой проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм. Для молодежи это еще один мощный ресурс для самореализации», - полагает он.

«Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд – в почете, особенно большого уважения заслуживает наша молодежь, выбравшая рабочие профессии», – заявил Токаев.

Движение «Жана адамдар» было создано после Январских событий и известно своими акциями в поддержку президентской политики и реформ. Источники его финансирования неизвестны, лидеры движения утверждают, что в нем состоит 15 тысяч человек.