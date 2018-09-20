Слушания пройдут 19 октября
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Назначена дата общественных слушаний по Кок-Жайлау
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

Управление туризма и внешних связей Алматы проведет 19 октября общественные слушания по проекту строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау», сообщает «Казинформ».

На слушаниях обсудят предварительную оценку воздействия строительства горного курорта на окружающую среду. В обсуждении примут участие представители TOO «Almaty Mountain Resorts» и генеральный проектировщик ТОО «ГеоДата Плюс». Принять участие в слушаниях может любой желающий.

«Итогом общественных слушаний будет протокол, куда зафиксируют все выступления на общественных слушаниях. Мнения чисто экологического характера будут переданы в государственную экспертизу, которая, рассмотрев мнения специалистов, общественности, на основании этих рекомендаций, выступлений, высказываний, суждений будет принимать решение о целесообразности или нецелесообразности проекта Кок-Жайлау», - сообщил руководитель ТОО «Almaty Mountain Resorts» Наиль Нуров.

Общественные слушания пройдут в 10 утра по адресу: микрорайон Алгабас-1, дом 5, Almaty Art Center.

Ранее на августовском совещании с педагогами аким города Бауыржан Байбек заявил, что если общественность не поддержит, они откажутся от проекта. При этом он пообещал провести общественные слушания и ответить на все вопросы.

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