Мир за ночь 7-8 октября 2018 года

Исчезнувший в Китае глава Интерпола прислал заявление об отставке, в Бразилии во второй тур президентских выборов вышли ультраправый и левый кандидаты, действующий президент Сербии заявил о своей победе на выборах в Президиум Боснии и Герцеговины, а в Румынии провалился референдум по запрету однополых браков. Тем временем Эрдоган заявил об отказе Турции брать кредиты у МВФ. В Болгарии убили журналистку, занимавшуюся расследованием хищения средств фондов Евросоюза, а в США в ДТП со свадебным лимузином погибли 20 человек.

Глава Интерпола Мэн Хуньвэй направил в штаб-квартиру организации заявление о своей немедленной отставке, пишет «Коммерсанть». По данным Интерпола, исполняющим обязанности организации стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян, новый президент будет избран на встрече в Дубае, которая пройдет в ноябре. Напомним, на прошлой неделе власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэн Хунвэя, который 29 сентября отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь. Позже стало известно, что Хунвэй, также занимающий должность заместителя министра общественной безопасности КНР, подозревается в нарушении закона Китая. По данным Центральной комиссии Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины, «в настоящее время государственный комитет по надзору проводит проверку в его отношении». При этом не уточняется, о нарушении какого закона идет речь. Мэн Хунвэй, в прошлом китайский политик, был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года.

Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару лидирует в первом туре выборов президента Бразилии, которые прошли в стране в воскресенье. Как сообщает «РИА Новости», после подсчёта 95,5% голосов он набирает 46,7% голосов. На втором месте кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад с 28,3%. Они проходят во второй тур выборов, который пройдет 28 октября. Для победы на первом этапе выборов в соответствии с бразильским законодательством одному из кандидатов было необходимо набрать более 50% голосов.

Тем временем в Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) выбирали трех членов Президиума БиГ, президента и двух вице-президентов РС, а также депутатов парламента БиГ, парламента и парламента ФБиГ. Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о своей победе на пост члена Президиума БиГ, сообщает ТАСС. Он обратился к избирателям с победной речью в ночь на понедельник. «После обработки 85% бюллетеней я набираю 56% или 330 тыс. голосов, Младен Иванич – 44% или 260 тыс. Это недостижимый разрыв. Мы одержали победу, благодарю всех, кто голосовал за нас. Моим девизом на новой должности станет «Республика Сербская – прежде всего», - заявил Додик. На выборах президента РС побеждает действующий премьер-министр, представитель «Союза независимых социал-демократов» Желька Цвиянович. По словам Додика, после обработки 40% бюллетеней Цвиянович набирает 56% голосов. Он также отметил, что официально о победе на президентских выборах будет объявлено позже. Более 3,3 млн избирателей из Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), а также округа Брчко выбирали трех членов Президиума БиГ, президента и двух вице-президентов РС, а также депутатов парламента БиГ, парламента и парламента ФБиГ.

В Румынии провалился двухдневный референдум по изменению конституции, на который выносился вопрос о лишении однополых пар права на официальное оформление браков, сообщает РБК. По данным местного центрального избирательного бюро, ​в референдуме приняли участие 20,4% жителей, а для того, чтобы результаты голосования были признаны действительными, согласно местному законодательству, явка должна составить не менее 30%. Референдум проводился 6 и 7 октября с целью изменения конституции страны. В документе, согласно инициативе, брак должен был быть определен строго как союз между мужчиной и женщиной вместо указанных там сейчас нейтральных по половому признаку «супругов». Данное предложение по принятию поправок к конституции страны внесла в румынский парламент группа гражданских активистов «Коалиция за семью».​ В Румынии запрещают официально заключать брак однополым парам, но референдум был призван закрепить это законодательно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна больше не будет пользоваться кредитами Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсантъ». «Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать», - сказал Эрдоган, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам. Напомним, отношения Турции и США резко обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции еще в 2016 году. Министерство финансов США ввело санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». 10 августа Вашингтон повысил пошлины на алюминий (до 20%) и сталь (до 50%) из Турции. В ответ Эрдоган распорядился повысить ввозные пошлины на некоторые американские товары, включая легковые автомобили, изделия из табака и алкоголь.

В болгарском городе Русе найдено тело убитой 30-летней телеведущей и административного директора местного телеканала Виктории Мариновой, сообщает газета «Известия». Полиция не исключает, что ее убийство связано с профессионально деятельностью – журналистка вела расследование о хищении средств фондов Евросоюза. На произошедшее уже отреагировали в ОБСЕ – представитель Организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что будет «внимательно следить за расследованием, открытым властями» и призвал их «быстро найти и привлечь к ответственности виновных».

В штате Нью-Йорк в результате ДТП погибли 20 человек, сообщает ТАСС. Лимузин свадебного кортежа столкнулся с другим транспортным средством на участке шоссе к западу от города Олбани – административного центра штата, примерно в 273 км к северу от города Нью-Йорк. Губернатор штата Эндрю Куомо пообещал предоставить все ресурсы, необходимые для установления причины трагедии. Кроме того, Национальное управление по безопасности на транспорте США сообщило, что направило группу своих сотрудников для расследования причин и обстоятельств ДТП.